"السكك الحديدية" تلغى مناقصة لشراء 700 عربة قطار لعدم مطابقة العروض

أكدت مصادر مطلعة أن هيئة السكك الحديدية ألغت مناقصة شراء الـ700 عربة قطار المميزة، نتيجة عدم تقديم عروض مطابقة للمواصفات التى وضعها الهيئة ضمن كراسة الشروط، لافتة إلى أن المناقصة التى تم طرحها نهاية العام الماضى وتم فتح المظاريف المغلقة 21 يناير الماضى لم يتقدم لها سوى 3 عروض، لكنهم غير مطابقين للمواصفات التى حددتها الهيئة.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن أحد العروض كان من إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، لكنه غير مطابق فنيا وماليا، وعرض آخر من إحدى الشركات الصينية مطابق ماليا، لكنه غير مطابق فنيا، وعرض ثالث مع شركة صينية أخرى مطابق فنيا لكنه غير مطابق ماليا، مما دفع الهيئة إلى إلغاء هذه المناقصة.

وقالت المصادر إن الهيئة طلبت تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء العربات التى تصل تكلفتها لنحو 3 مليارات جنيه بجانب العرض الفنى، إلا أنه لم يوف بهذا الشرط سوى شركة صينية واحدة لكن عرضها الفنى لم يكن مطابقا للمواصفات التى حددتها الهيئة، مشيرا إلى أنه تم رفعها مذكرة بقرار إلغاء المناقصة للدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل.

وأوضحت المصادر أن الهيئة تدرس إعادة طرح المناقصة من جديد بنفس الشروط أو توفير التمويل أولا، بحيث يتم إلغاء شرط التسهيلات الائتمانية من شروط المناقصة، أو طرح شراء الـ700 عربة على مراحل وليس كمية واحدة، لافتا إلى أن الهيئة ترغب فى شراء هذه العربات المميزة لدعم أسطول قطاراتها.