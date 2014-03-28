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الإسعاف تنقل جثمان شهيدة الصحافة إلى مستشفى هليوبوليس

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الإسعاف تنقل جثمان شهيدة الصحافة إلى مستشفى هليوبوليس الإسعاف تنقل جثمان شهيدة الصحافة إلى مستشفى هليوبوليس

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم نقل جثمان شهيدة الصحافة ميادة أشرف، التى توفيت أثناء تغطيتها لاشتباكات عين شمس، إلى مستشفى هليوبوليس، لافتا إلى أنه تم نقل جثمان شاب آخر يبلغ من العمر 21 عاما، توفى أثناء الاشتباكات إلى مستشفى منشية البكرى.

وأشار الأنصارى إلى أن سيارات الإسعاف مازالت تجد صعوبة بالغة فى الدخول إلى موقع الاشتباكات، لنقل المصابين، موضحا أنه لم يتم دخول سوى سيارتى إسعاف لنقل جثمان الصحفية ميادة و3 مصابين فى حراسة الأمن المركزى.

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