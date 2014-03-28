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ننشر أسماء المكرمين بمهرجان الأم المثالية غدا بوزارة التضامن

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ننشر أسماء المكرمين بمهرجان الأم المثالية غدا بوزارة التضامن ننشر أسماء المكرمين بمهرجان الأم المثالية غدا بوزارة التضامن

تستضيف وزارة التضامن الاجتماعى غد السبت، "المهرجان الدولى للأم المثالية"، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية "ايسيسكو" وبحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية، والمستشار صلاح الجعفرى منسق المهرجان وبعض الفنانين ومنهم منى عبد الغنى، وعلا رامى، والفنان أحمد بدير، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، والدكتور على مصيلحى وزير التضامن الأسبق، والدكتور أحمد شرين فوزى محافظ المنوفية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

وقال المستشار صلاح الدين الجعفرى منسق المهرجان الدولى للأم المثالية لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم تكريم العديد من الأمهات المثاليات فى محافظات مختلفة، إضافة لتكريم العديد من الوزراء الحاليين والسابقين والمحافظين وممثلى السفارات والفنانين.

وأوضح الجعفرى أن المهرجان يتضمن فقرات عدة، من بينها فيلم وثائقى، إهداء من الملحقية الثقافية الصينية، وعرض مصور عن الأمهات المشاركات، وقصص عنهن، فضلاً عن الافتتاح الرسمى للمهرجان الذى يتضمن كلمة لوزيرة التضامن الاجتماعى، وكلمة للمدير العام لمنظمة الإيسسكو، والملحق الثقافى العمانى، وبعض الضيوف.

و"اليوم السابع" ينشر أسماء المكرمين غدا فى المهرجان الدولى للأم المثالية:
> 1- الدكتورة غادة والى .
> 2- اللواء عادل لبيب .
> 3- الدكتور عبد العزيز التويجرى ( مدير عام منظمة الإيسيسكو ).
> 4- الدكتور على مصلحى وزير التضامن الأسبق .
> 5- الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق .
> 6- الدكتورة تشن بنج ( المستشارة الثقافية الصينية ).
> 7- ميرزا الصايغ ( نائب رئيس هيئة آل مكتوم ).
> 8- الدكتورة إيمان عز الدين .
> 9- الدكتورة ماجى الحلوانى .
> 10- الدكتورة ياسمين الحصرى ( رئيس مجلس إدارة جمعية الحصرى ).
> 11- الدكتورة رندة رزق مستشار وزير التضامن
> 12- نزيه حمد ( رئيس مجلس أدارة جمعية أهدى )
> 13- سيد الريدى
> 14- شركة بيبسى
> 15- شركة سباركل
> 16- الفنانون والإعلاميون المكرمون منهم "منى نشأت – مفيدة شيحا – حنان مفيد فوزى – عزة مصطفى – سهير جودة – نوال مصطفى- سلوى الرافعى – منى صابر – أمل فوزى – مروة – جيهان عزازى – محسن الجمل) والفنانة علا رامى والفنانة المغربية كوثر والفنان أحمد بدير والفنان محمد ثروت.
> 17- الأمهات المثاليات بعد قرار لجنة التحكيم ( عدد من 3 إلى 5)
> 18- الأمهات المثاليات المرشحات من المحافظات
> 19- بعض رجال الأعمال وممثلى الشركات
> 20- سفير أذربيجان
> 21- سفير كرواتيا
> 22- سفارة ليبيا
> ا23 الدكتور أحمد شرين فوزى محافظ المنوفية
> 24 . اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

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