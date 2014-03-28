على خطى الحسينى أبو ضيف.. الشهيدة ميادة تدفع حياتها بمظاهرات الإخوان

"الكاميرا لا تزال فى أيدينا يا حسينى.. ومكملين إن شاء الله"، شعار رفعته الصحفية الشهيدة ميادة أشرف يوم 5 ديسمبر 2013، احتجاجًا على مقتل شهيد الصحافة الحسينى أبو ضيف، فى شهر ديسمبر 2012، فيما عرف بموقعة الاتحادية، التى يحاكم فيها قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وبعد نحو 5 أشهر من إحياء ميادة أشرف لذكرى زميلها في المهنة الحسينى أبو ضيف، الذى استشهد على يد الإخوان، تقود الأقدار الشهيدة "ميادة" إلى تغطية أحداث مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية، بعين شمس، لتلقى نفس مصير الحسينى أبو ضيف، ويضاف في اسمها فى سجلات شهداء صاحبة الجلالة.

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