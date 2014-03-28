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عضو مجلس نقابة الصحفيين: تضارب الأنباء حول مقتل الصحفية ميادة أشرف

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عضو مجلس نقابة الصحفيين: تضارب الأنباء حول مقتل الصحفية ميادة أشرف عضو مجلس نقابة الصحفيين: تضارب الأنباء حول مقتل الصحفية ميادة أشرف

قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد البلشى، إن الروايات متضاربة بشأن مقتل الصحفية ميادة أشرف بطلق نارى فى الاشتباكات التى اندلعت اليوم بين الإخوان المسلمين والشرطة بمنطقة عين شمس فى القاهرة.

وأوضح البلشى فى تصريحات اليوم الجمعة، أن الطرفين تبادلا الاتهامات بشأن مقتل الصحفية.

وأشار إلى أن جثمان ميادة أشرف لازال فى أحد المساجد بمنطقة عين شمس، حيث قال مصدر مسئول بوزارة الصحة، إن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى موقع تظاهرات منطقة عين شمس لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

ودعا البلشى لتوفير تدريبات خاصة للصحفيين العاملين على الأرض من قبل الجهات التى يعملون بها، سواء كانوا منتمين للنقابة أم لا ودعا لتوفير حماية نقابية وعلاجية للصحفيين.

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