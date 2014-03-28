أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقل جثامين الـ6 صيادين المتوفين بالمياه الإقليمية لمصر خلال 3 أيام

Google+ Print
نقل جثامين الـ6 صيادين المتوفين بالمياه الإقليمية لمصر خلال 3 أيام نقل جثامين الـ6 صيادين المتوفين بالمياه الإقليمية لمصر خلال 3 أيام

قال بكرى أبو الحسن، شيخ الصيادين بالسويس، إن جثامين الصيادين الستة المتوفين بالمياه الإقليمية وهم عبده علوش ريس مركب، ومصطفى الشوا وخليل الشامى ومحمد درويش وحمادة حوالة وعبده السويركى سوف يتم نقلها إلى خلال 3 أيام.

وأضاف شيخ الصيادين عبر بيان إعلامى، أن المراكب التى تقل جثث الصيادين سوف تصل إلى مصر خلال ثلاثة أيام على متن مركب "الحبيبة مكة".

كانت إحدى مراكب الصيد شهدت أثناء سيرها بالمياه الإقليمية بالقرب من ، تسربًا فى غاز الثلاجات الكبيرة الخاصة بالسمك، وأثناء نزول الصيادين لمحاولة إيقاف هذا التسريب أصيب 10 صيادين فتمكن صيادون فى مراكب قريبة من المركب المصابة بالتسريب من إنقاذ 4 صيادين وتوفى 6.

موضوعات متعلقة..

ننشر أسماء الصيادين المتوفين داخل مركب صيد فى المياه الإقليمية
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك