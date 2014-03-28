نقل جثامين الـ6 صيادين المتوفين بالمياه الإقليمية لمصر خلال 3 أيام

قال بكرى أبو الحسن، شيخ الصيادين بالسويس، إن جثامين الصيادين الستة المتوفين بالمياه الإقليمية وهم عبده علوش ريس مركب، ومصطفى الشوا وخليل الشامى ومحمد درويش وحمادة حوالة وعبده السويركى سوف يتم نقلها إلى مصر خلال 3 أيام.

وأضاف شيخ الصيادين عبر بيان إعلامى، أن المراكب التى تقل جثث الصيادين سوف تصل إلى مصر خلال ثلاثة أيام على متن مركب "الحبيبة مكة".

كانت إحدى مراكب الصيد شهدت أثناء سيرها بالمياه الإقليمية بالقرب من السعودية، تسربًا فى غاز الثلاجات الكبيرة الخاصة بالسمك، وأثناء نزول الصيادين لمحاولة إيقاف هذا التسريب أصيب 10 صيادين فتمكن صيادون فى مراكب قريبة من المركب المصابة بالتسريب من إنقاذ 4 صيادين وتوفى 6.

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