عودة الهرج والمرج فى مقر "عمومية الأطباء"

سادت حالة من الهرج والمرج داخل قاعة مؤتمرات مستشفى قصر العيني بمقر الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، بسبب رفض مجلس النقابة توصية لجنة الإضراب بإلزام مجلس النقابة بعمل كل ما يلزم لإنجاح إضراب الأطباء وإقرار قانون المهن الطبية.

وتسببت جملة الدكتورة منى مينا، بأن هذه التوصية تحتاج للمناقشة في حدوث حالة من المشادات الكلامية العنيفة بين أعضاء الجمعية وبين مجلس النقابة، حيث اتهمهم الأعضاء بأنهم كانوا شركائهم في الإضرابات والاعتصامات قبل توليهم مناصبهم داخل مجلس النقابة، واليوم يرفضون إلزامهم بتحمل مسئولية إنجاح الإضراب.



>