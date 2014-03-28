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إسماعيل يوسف: انتخبت مرتضى منصور

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إسماعيل يوسف: انتخبت مرتضى منصور إسماعيل يوسف: انتخبت مرتضى منصور

أعلن إسماعيل يوسف المدرب العام الأسبق لفريق الزمالك عن القائمة التي اختارها في انتخابات النادي الأبيض يوم الجمعة والمقامة بمقر النادي بميت عقبة.

واختار تيجانا قائمة مرتضى منصور وألحق بها هاني شكري في موقع العضو الخامس فوق السن، ومصطفى سيف العماري عضو تحت السن.

وقال يوسف لمراسل FilGoal.com يوم الجمعة: "انتخبت مرتضى منصور رئيسا، وأحمد جلال إبراهيم نائبا وحازم ياسين أمين صندوق".

وأضاف "في مقاعد الأعضاء اخترت رحاب أبو رجيلة، أحمد سليمان، عبد الله جورج، مصطفى عبد الخالق وهاني شكري".

ويعد عبد الله جورج ورحاب أبو رجيلة وهاني شكري من خارج قائمة مرتضى.

وأتم بالنسبة لأعضاء تحت السن فاختار الثلاثي "كريم أنور وأحمد مرتضى منصور ومصطفى سيف العماري".

وفور الإدلاء بصوته وقف يوسف مع مرتضى منصور لعمل دعاية انتخابية له.

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