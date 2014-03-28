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نبيه: اخترت التوليفة الأفضل من الأسماء المرشحة في الزمالك

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نبيه: اخترت التوليفة الأفضل من الأسماء المرشحة في الزمالك نبيه: اخترت التوليفة الأفضل من الأسماء المرشحة في الزمالك

قال أسامة نبيه المدرب العام السابق للزمالك إنه اختار توليفة من الأسماء المرشحة يرى أنها الأفضل، رافضا الكشف عن أسم الرئيس الذي اختاره.

ويتنافس مرتضى منصور، كمال درويش ورؤوف جاسر على مقعد الرئاسة في انتخابات الزمالك.

وأضاف نبيه لمراسل FilGoal.com يوم الجمعة "لن أكشف عن الرئيس، ولكني اخترت توليفة بين باقي الأعضاء وأرى أنها الأفضل لقيادة الزمالك في الفترة المقبلة".

وكشف نبيه "اخترت أعضاء تحت السن هم أحمد مرتضى منصور وكريم أنور ومصطفى سيف العماري".

وتابع "فوق السن اخترت الثلاثي رحاب أبو رجيلة وهاني شكري ومصطفى عبد الخالق".

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