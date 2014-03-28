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البحرين تحدد مهلة أسبوعين لعودة مواطنيها المشاركين في معارك بالخارج

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البحرين تحدد مهلة أسبوعين لعودة مواطنيها المشاركين في معارك بالخارج البحرين تحدد مهلة أسبوعين لعودة مواطنيها المشاركين في معارك بالخارج

وزارة الداخلية البحرينية

حددت البحرين مهلة أسبوعين لعودة جميع مواطنيها المتورطين في معارك في الخارج، ودعت الداخلية البحرينية في بيان مواطنيها الموجودين في مناطق التوترات، وخاصة المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية بذريعة الجهاد، إلى العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن.

وأضافت الداخلية في بيانها أنه بعد انقضاء المهلة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976 والقوانين الأخرى الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وبهذا التحذير تكون البحرين قد لحقت بالسعودية التي صدر فيها في مطلع فبراير مرسوم ملكي ينص على عقوبة السجن حتى 20 عاما بحق من يشارك في معارك في الخارج أو ينتمي إلى جماعات إرهابية.

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