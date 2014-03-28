«في أس أف» تنظم حملة تبرع بالدم

نظم مكتب مجموعة " في اف اس " العالمية المتخصصة بتخليص التأشيرات لكل دول العالم أمس حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم في مستشفى لطيفة التابع لهيئة الصحة أمس في مقر المجموعة في مركز وافي سنتر بدبي وذلك من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا تم خلالها جمع أكثر من 150 وحدة لصالح مرضى التلاسيميا وغيرهم من المرضى في مستشفيات الهيئة.

وقال علي جناحي المستثمر الاماراتي في مجموعة " في اف اس " العالمية أن تنظيم الفعالية جاء بمناسبة احتفال المجموعة بإنجاز 75 مليون معاملة عالمياً من خلال فروعها المنتشرة في 118 دولة، لافتا إلى أن حجم المعاملات التي تم إنجازها في مكتب دبي منذ افتتاحه في العام 2004 وصل لغاية الآن إلى 4 ملايين معاملة في حين وصل عدد المعاملات التي تم إنجازها على مستوى الشرق الاوسط إلى 12 مليون معاملة تم إنجازها بسرعة وسهولة.

فوائد التبرع

وأشار على جناحي إلى أن التبرع بالدم من أسمى قيم التكافل والتضامن الاجتماعي ويعتبر من مظاهر السخاء والعطاء، وعملاً إنسانياً متميزاً، لأن الانسان يتبرع بأغلى ما يملك من أجل إنقاذ حياة الآخرين، مبيناً أن التبرع بالدم باب من أبواب التعاون بين أفراد المجتمع، وفيه فوائد للسليم والمريض، فهو يجدد الدورة الدموية للسليم وينشط الجسم، وفيه إنقاذ لحياة المرضى والمصابين وإحياء لنفوسهم، حيث قال الله عز وجل: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" صدق الله العظيم، ومن واجبنا كأصحاء منَّ الله علينا بالصحة والعافية مد يد العون والمساعدة للمرضى ممن هم في أمس الحاجة للدم.

ويرى علي جناحي المستثمر الاماراتي في مجموعة " في اف اس " العالمية أن الفوائد التي تعود على المتبرع من النواحي الصحية تتمثل في تجديد كريات الدم عبر تنشيط عمل النخاع العظمي المسؤول عن إنتاج الخلايا الدموية وتسهيل سيولة الدم، وعلاج بعض حالات الشقيقة، ورفع عوامل التخثر في الدم، والوقاية من أمراض القلب، حيث ثبت أن الأشخاص المتبرعين بدمهم أقل عرضة لأمراض القلب.

شكر وتقدير

بدورها توجهت ليلى الشاعر مدير إدارة خدمات نقل الدم في مستشفى لطيفة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مجموعة " في اس اف " العالمية على هذه اللفتة الإنسانية تجاه المرضى المحتاجين للدم، معربة عن أملها في أن تبادر مؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص للتبرع بالدم، خاصة وأن الطلب عليه لا يتوقف.

وأشارت إلى أن عملية التبرع التي قد لا تتجاوز مدتها نصف ساعة من عمر المتبرع قد تكون سببا في عمر طويل لثلاثة أشخاص، من خلال المساهمة في علاج ثلاث حالات مرضية بواسطة عملية تبرع واحدة، حيث إن كيس الدم الواحد يتم فصله إلى ثلاثة أكياس (كيس الكريات الحمراء ـ كيس الصفائح ـ كيس البلازما) ليستفيد كل مريض من المادة التي يحتاجها، فبذلك يجني المتبرع بالدم عدة فوائد صحية ونفسية واجتماعية، وبالتالي علينا نشر ثقافة التبرع حتى لا تكون مقصورة على مواسم محددة، خاصة في ظل عدم وجود أي بديل اصطناعي للدم ومشتقاته.

إضاءة

تقوم مجموعة "في اف اس " التي تتخذ من مركز وافي مقرا لها في دبي بإنجاز كافة التأشيرات المطلوبة من المواطنين والمقيمين لأي دولة في العالم يرغبون بالسفر لها بما في ذلك تأشيرات شينغن وبريطانيا والسعودية وقبرص واستراليا والنمسا وهنغاريا وغيرها خلال أيام من تقديمها.

وللحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالاوراق المطلوبة يمكن الدخول إلى موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الانترنت وهو www.vfsglobal.ae

إنجاز 75 مليون معاملة جاء إيمانا منا بالمساهمة في دورنا في المجتمع في المشاركة المجتمعية لافتا إلى أن الحملة استطاعت من جمع أكثر من 150 وحدة من الدم لصالح المرضى والمحتاجين إلى قطرة من الدم في مستشفيات هيئة الصحة بدبي، لافتا إلى أن جميع أفرع الشركة تشارك اليوم احتفالات المجموعة بفعاليات مختلفة.