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فالديز يعالج إصابته مع نفس طبيب خيسي

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فالديز يعالج إصابته مع نفس طبيب خيسي فالديز يعالج إصابته مع نفس طبيب خيسي

إفي - يستعد فيكتور فالديز حارس مرمى فريق برشلونة لإجراء عملية جراحية الاثنين المقبل في ألمانيا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى الليلة الماضية اثناء مباراة سلتا فيجو.

وأعلن النادي الكتالوني اليوم أن فالديس سيجري الجراحة بمدينة أوجسبورج الألمانية، وسيتعامل مع أولريخ ينيتش نفس الطبيب المعالج لخيسي رودريجز لاعب ريال مدريد الصاعد الذي تعرض لنفس الإصابة قبل ايام.

ومن المتوقع أن الإصابة ستبعد فالديس عن الملاعب لما بين 6 إلى 8 أشهر، ليغيب عن باقي الموسم مع برشلونة في مرحلة الحسم، وعن منتخب إسبانيا في منافسات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وتعرض فالديز للإصابة التي أجبرته على ترك مباراة سلتا فيجو بالجولة 30 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو في الدقيقة 23 ، وطلب التغيير على الفور بعد أن تحامل على ركبته بشكل خاطيء اثناء إمساكه بإحدى الكرات، وتم نقله لخارج الملعب على محفة لعجزه عن الحركة.

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