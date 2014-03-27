النائب العام يدرس طلب "رشوان" للإفراج عن صحفية صادر ضدها حكمين

يعكف المكتب الفنى للنائب العام على فحص ودراسة الالتماس المقدم من ضياء رشوان، بصفته نقيب الصحفيين، للإفراج عن الزميلة نعيمة محمد راشد، الصحفية بجريدة الجمهورية، الصادر ضدها حكمًا من محكمة جنح مدينة نصر ثان، فى قضيتين بالحبس سنة مع الشغل، والحبس شهرين.

وقال رشوان فى مذكرة التماسه، إنه بتاريخ أمس الأربعاء الموافق 26 مارس، أصدرت محكمة جنح مدينة نصر ثان، حكمها فى الجنحة رقم 659 لسنة 2014، والجنحة رقم 1100 لسنة 2014، بحبس الزميلة نعيمة محمد راشد الصحفية سنة مع الشغل، وشهرين حبس.

وأوضح أن هذا الحكم سيعرض حياتها للخطر بسبب إصابتها بانهيار وصدمة عصبية، مطالباً النائب العام بإرجاء تنفيذ الحكم والإفراج عنها بضمان نقابة الصحفيين، وذلك إعمالا لنص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على: "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته، أو يهدد التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".