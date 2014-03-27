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أمير الكويت يتلقى برقية شكر من الرئيس عدلي منصور

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أمير الكويت يتلقى برقية شكر من الرئيس عدلي منصور أمير الكويت يتلقى برقية شكر من الرئيس عدلي منصور

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، اليوم الخميس ، برقية شكر من الرئيس عدلي منصور ، أعرب فيها عن بالغ شكره على ما قوبل به والوفد المرافق من حفاوة بالغة وحسن استقبال وكرم ضيافة خلال مشاركته في أعمال الدورة العادية الخامسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي اختتمت أمس بالكويت .

·وأشاد منصور – في البرقية – بجهود أمير الكويت المقدرة من أجل إنجاح هذه القمة وبنتائجها الإيجابية ، سائلا الله أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار .
> وبعث أمير الكويت ببرقية شكر إلى الرئيس عدلي منصور عبر فيها عن بالغ شكره على ما أبداه من طيب المشاعر مقدرا له مشاركته الفعالة في أعمال هذه القمة ، ومتمنيا له دوام الصحة ولجمهورية العربية وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار .

 

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