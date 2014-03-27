فضل شاكر: بريء من تسريب الأغنية ولن أسامح من يسمعها

قبل أيام انتشر خبر عن استعداد شركة "روتانا" لطرح أغنية للفنان المعتزل فضل شاكر، الشركة نفت الخبر واضعة حداً للشائعات، قبل أن يقوم فضل بالإعلان عن أغنية أطلقها بمناسبة عيد الأم، واضعاً رابطاً الأغنية على حسابه الخاص على موقع "تويتر".

بدا أنّ هذه هي الأغنية موضوع الجدل، وهي بالمناسبة أغنية سجّلها الفنان قبل أحداث عبرا، التي كانت النقطة الفاصلة في حياته، والتي تحوّل بعدها من مجرد فنان معتزل، إلى هارب من مذكرات توقيف انتهت بمحاكمة غيابية وحكم بالإعدام بتهمة قتل جنود من الجيش اللبناني، تهمة نفاها فضل مراراً عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر".

ولم تمض أيام قليلة على إطلاق الأغنية، حتى فوجىء المتابعون بأغنية جديدة لفضل بعنوان "نسيتها". كانت الأغنية تحتل موقع "يوتيوب"، يتم حذفها ثم تظهر بنسخات جديدة. من كان يسرّب؟ ومن كان يحذّف؟ ولماذا سرّب من سرّب؟ ولماذا حذف من حذف؟

متعهد الحفلات عماد قانصو، صديق فضل المقرّب الذي عايش كل نجاحاته الفنية، أكد في اتصال مع "سيدتي نت" أنّ الأغنية سجّلت قبل اعتزال فضل وقال "كنت مع فضل في الستوديو في مصر حيث سجّل الأغنية، يومها قال فضل إنّها واحدة من أجمل الأغنيات التي سجّلها في حياته".

لماذا لم يطلقها حينها؟ يقول قانصو "يومها كان فضل ينوي ضمّها إلى ألبومه الجديد، إلا أنّ عدد الأغاني كان مكتملاً، فقرّر تأجيلها إلى ألبومه الجديد، وبعدها اعتزل ولم يطلق الأغنية؟".

هل هو من سرّب الأغنية استدراراً لعطف الجمهور العربي بعد حكم الإعدام الصادر بحقه؟ نسأل عماد قانصو فيجيب " لا هو ليس راضياً بالمطلق عن تسريب الأغنية، وهو أكّد أنّه بريء من تسريب الأغنية وبريء أمام الله من كل شخص يسمعها".

إذاً فضل شاكر ليس راضياً عن تسريب الأغنية، وهو لن يسامح من يستمع إليها من جمهور كان يعشق فنّه، وهو لا يزال يتمسّك بقرار الاعتزال، وعمّا أشيع عن ندمه يقول قانصو "لا هو ليس نادماً، بل هو متمسك بكل موقف أطلقه، خصوصاً موقف اعتزاله الفن لأسباب دينية".

من يملك تسجيل الأغنية التي لم تصدر إلا مسرّبة من مصدر مجهول؟ يقول قانصو "الكل يمتلك التسجيل، كل المحيطين بفضل وكل الذين كانوا يتعاملون معه لديهم نسخ، بالتالي من المستحيل معرفة مصدر التسريب".

في مخبئه حيث يتوارى فضل عن أجهزة الأمن اللبنانية التي تتعقبه وفق مذكرات قضائية، وصل لفضل أنّ الأغنية انتشرت بسرعة كبيرة، وأنّها نالت إعجاب جمهور أعرب عن أسفه للوضع الذي آل إليه الفنان الذي يغنّي في جديده القديم المسرّب من مصدر مجهول، أروع ما غنّى طوال مسيرة كان عنوانها النجاح والخيار الراقي للكلمات والألحان.

يبقى أن نذكر أن الأغنية هي من كلمات الشاعر أحمد ماضي وألحان باسم يحيى وتوزيع بلال الزين.

وكان الشاعر أحمد ماضي قد قاد حملة لترويج الأغنية عبر "تويتر" إذ دعا كل محبّي فن فضل إلى ضرورة نسخ الأغنية ونشرها لأن ثمة من يرفعها عن اليوتيوب، وتمنّى لفضل العودة إلى عائلته وأهله.

استمعوا إلى أغنية "نسيتها" هنا

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