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أحمد المياح: قرار السيسي الترشح للرئاسة جاء تلبية لإرادة شعب جارفة

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أحمد المياح: قرار السيسي الترشح للرئاسة جاء تلبية لإرادة شعب جارفة أحمد المياح: قرار السيسي الترشح للرئاسة جاء تلبية لإرادة شعب جارفة

كتبت :وسام طاهر
أعرب أحمد المياح مؤسس حملة إرادة شعب ، عن ترحيبه بالقرار الذي اتخذه المشير عبد الفتاح بالترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة.

وقال المياح فى بيان له، اليوم الخميس، ان هذا القرار الذي جاء بناء عن إرادة شعب جارفة يخطو بنا نحو انتخابات تنافسية تدعم المسيرة الديمقراطية تشكل الحلقة الثانية من خارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون بعد ثورة ٣٠ يونيو، بعد اعتماد الدستور من الشعب المصري في يناير الماضي.

واضاف: "اننى كمواطن مصري يقدر الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الدولة، ولضرورة البدء السريع في إعادة بناء أعلنت سابقاً عن دعمي لقرار المشير السيسي بالترشح للرئاسة وثقتي في قدراته كرجل دولة على التعامل مع الوضع الدقيق الذي تمر به الدولة المصرية.. وأكرر ما سبق وأن قلته عن أن الانتخابات الرئاسية القادمة سوف تكون معركة حول المستقبل وحول اختيار الرئيس الذي يستطيع أن يحقق الاستقرار، ويحسن إدارة البلاد بما تتطلبه من كفاءة وقدرة وإخلاص".

وجدد المياح ترحيبه بعملية انتخابية يتنافس فيها المرشحون بمختلف توجهاتهم على المنصب الأرفع في مصر، وأن يتم هذا التنافس في إطار من إعلاء المصلحة الوطنية، وتقديم برامج حقيقية تستطيع أن تتعامل مع ما نواجهه بما يحقق مصلحة المواطن، وأن نعلم جميعاً أننا سوف نصطف بعد هذه الانتخابات لنعمل يدا واحدة مع من يختاره الشعب المصري لقيادة دفة سفينته وفقا للدستور والقانون.
ووصف المياح خطاب المشير ليلة أمس على أنه "خطاب واقعي" كشف عن مدى إدراكه للواقع المصري والضغوط التي تواجه الشعب خلال الفترة الحالية، بعيدًا عن خطابات غيره الجوفاء والتي لا تجد صدى بالشارع المصري مُطلقًا.

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