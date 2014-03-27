خبير أمنى: عنف الجماعات الإرهابية سيزداد عقب ترشح السيسى

توقع اللواء الدكتور هانى إسماعيل، الخبير الأمنى، أن تحاول الجماعات الإرهابية ارتكاب العديد من جرائم العنف والإرهاب خلال الفترة المقبلة وذلك عقب إعلان المشير عبد الفتاح السيسى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال اللواء إسماعيل فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إنه من المتوقع أن تزيد وتيرة العنف من قبل الجماعات الإرهابية لمحاولة إفساد فرحة المصريين بترشيح المشير السيسى ولكن تلك المحاولات ما هى إلا محاولات بائسة لأنه لن يستطع أحد أن يقف أمام إرادة الشعب المصري.

وتعليقًا على خطاب المشير السيسى قال اللواء إسماعيل إن كلام المشير دخل قلب المواطن المصرى المثقف قبل البسيط والغنى قبل الفقر ودخل قلوب جميع المصريين لأنهم شعروا أن المشير "صادق" فى كلامه ووعوده وسيبذل قصارى جهده لتنفيذها.