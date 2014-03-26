بازل يستقبل فالنسيا في الدوري الأوروبي بدون جمهور

إفي - تلقى نادي فالنسيا الإسباني اخطارا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) يفيد بأن مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أوروبا في الثالث من شهر أبريل أمام بازل ستقام بدون جمهور، بموجب العقوبة المفروضة على النادي السويسري.

وكانت لجنة المراقبة والانضباط بالاتحاد الأوروبي فتحت تحقيقا ضد بازل بسب الحوادث التي شهدها ملعبه أثناء مباراته الأخيرة مع سالزبورج النمساوي.

وتم اليوم الاعلان عن العقوبة وهي خوض بازل لمباراتين على ملعبه بالمنافسات الأوروبية دون جمهور بجانب غرامة بقيمة 107 آلاف يورو.

وفرضت العقوبة بناء على المادة 16.2 والمتعلقة بالقاء ألعاب نارية في الملعب والمادة 15.4 من لائحة الاتحاد المتعلقة بـ"التصرفات غير الملائمة" للفريق السويسري.