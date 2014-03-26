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محكمة تركية تلغى قرار أردوغان بحجب تويتر

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محكمة تركية تلغى قرار أردوغان بحجب تويتر محكمة تركية تلغى قرار أردوغان بحجب تويتر

قضت محكمة تركية بتعليق الحجب الذي فرضته برئاسة رجب طيب إردوغان على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.
> • وحكمت المحكمة الإدارية في العاصمة أنقرة بوقف تنفيذ القرار الذي اتخذته هيئة تنظيم الاتصالات في تركيا وجاء في قرارها أن الهيئة  مطالبة برفع الحجب والسماح للناس بمعاودة استخدام تويتر، حسب وكالة أسوشيتد برس للأنباء.
> ومن المتوقع أن تلغي هيئة الاتصالات الحجب الذي فرضته على استخدام تويتر بمجرد أن يصلها قرار المحكمة.ورغم  حقها   في الاعتراض على قرار المحكمة، فإن استخدام تويتر من جديد سيكون متاحا قبل صدور قرار ثان، حسبما جاء على لسان خبراء قانونيين في تقرير بصحيفة “حريت” التركية.
> ونقلت وكالة فرانس برس عن قناة “إن تي في” الخاصة التركية أن هيئة الاتصالات يُتوقع أن تلغي الحجب في غضون ساعات.رغم تعهد رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان بـ “محو تويتر” بعدما روج مستخدمون مزاعم بشأن قضايا فساد.
> وقال إردوغان الأحد الماضي خلال تجمع انتخابي بمناسبة الانتخابات المحلية “لا أفهم كيف أن أشخاصا لهم منطق سليم يمكن أن يدافعوا عن الفيسبوك ويوتيوب وتويتر. هذه المواقع تعج بالكذب”.
> وفرضت الحكومة التركية حظرا على موقع تويتر على أساس أنه تقاعس عن حذف المزاعم المتعلقة بفساد مسؤولين أتراك بارزين

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