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محافظة الإسماعيلية تكرم 122 من أبناء مؤسستى دار الرحمة احتفالاً بيوم اليتيم

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محافظة الإسماعيلية تكرم 122 من أبناء مؤسستى دار الرحمة احتفالاً بيوم اليتيم محافظة الإسماعيلية تكرم 122 من أبناء مؤسستى دار الرحمة احتفالاً بيوم اليتيم

محافظة الإسماعيلية

أعلنت الدكتورة كريمة حلمى سويلم مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الاسماعيلية ان المديرية قد انهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة للاحتفال بيوم اليتيم والذى تقرر ان يتم تنظيمه يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2014 بمقر دار الرحمة بالشيخ زايد بحى ثالث بالاسماعيلية وتحت رعاية وبحضور اللواء احمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية  .

ويتضمن الاحتفال هذا العام تكريم عدد 122 من ابناء المحافظة منهم 42 طفل من مؤسسة دار الرحمة للبنات بالشيخ زايد وعدد 80 طفل من المتفوقين دراسيا وفنيا من ابناء مؤسسة دار الرحمة للبنين بمدينة المستقبل السكنية .

وأضافت انه سوف يتم خلال الاحتفال تكريم عدد خمسة من الامهات البديلات العاملات بالدار وتسليمهم شهادات التقدير والهدايا العينية، مشيرة إلى  ان جمعية الهلال الاحمر سوف تقوم بتقديم 500 شنطة ملابس و500 كيس مواد غذائية متنوعة لتوزيعها على شكل بونات تسلم للساده مديرى الادارات الاجتماعية لتوزيعها على الاطفال الايتام بالنطاق الجغرافى لكل إدارة .

وسوف يقام الحفل بحضور جمع كبير من القيادات التنفيذية والسياسية بالمحافظة

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