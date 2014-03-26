اختاري حذاءك المفضل عبر تطبيق!

يعجبك في الكثير من الأحيان حذاء قد رأيته في أحد المحالّ أو الصور المنتشرة على شبكات الإنترنت، ولكنك لا تستطيعين العثور عليه، بل يبقى صورة في مقلتيك تُحاولين البحث عن شبيه له. ولكن التطوّر التكنولوجيّ السريع جعل بإمكانك اليوم البحث عن حذاء مماثل لذلك المطبوع في الصور، بواسطة برنامج إلكتروني جديد يُساعدك في التسوّق.

طوّرت شركة "كورتيكسيا" Cortexica البريطانية أول برنامج إلكترونيّ في العالم يُساعدك في شراء الأحذية أو حقائب اليد وحتى "الاكسسوارات" المناسبة لك، حيث يلتقط برنامج "FindSimilarÂ™ for Shoes" صورة أيّ نوع من الأحذية، ليتمّ تحليلها، وفقاً للصور المتوافرة في قاعدة البيانات. إنه بمثابة "محرّك بحث بصريّ"، يعرض خيارات واسعة من الأحذية مع خصائص مشابهة كالشكل واللون والتصميم، ويسمح لك بالاختيار من قسم مخصّص لها.

إنّها المرة الأولى التي يتمكّن فيها الفنيون من برمجة أجهزة الكمبيوتر بطريقة تحدّد الأشكال وتتعرّف إليها، علماً أنّ الشكل هام جداً عند البحث عن صور الأحذية، مثلاً.

ومع كثرة المنتجات المتوافرة اليوم عبر شبكة الإنترنت، تسهّل هذه التكنولوجيا عليك العثورَ على ما تبحثين عنه. فعند شراء الملابس أو الأحذية على الإنترنت، تكون أسهل الطرق لكي يجد المستهلكون فيها ما يبحثون عنه هي التسوّق عبر الصور.

وتساعدك هذه التقنية في استباق عالم الموضة عند تضمين محرّك البحث في تطبيق ما، فيصبح البرنامج الإلكتروني قادراً على مساعدة المتسوقين في الحدّ من بحثهم واتخاذ خيارات أفضل، ما يؤدي إلى عثورهم على عناصر مشابهة أو حتى أفضل من تلك التي نالت إعجابهم سابقاً. ومن المتوقّع أن تحدث هذه التقنية ثورة في السوق، علماً أنها ستعزز تكنولوجيا التجارة عبر الهواتف النقالة وتزيد نسبة الصفقات.