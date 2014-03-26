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بالصور.. القبض على سائقين بحوزتهما 30 مليون قرص مخدر بالمقطم

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المتهمان

المتهمان

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة القبض على «أحمد م أ 24 عامًا سائق» و«محمد هـ أ 20 عاما سائق» وبحوزتهما «30 مليون قرص مخدر، 5 آلاف علبة ورقية لمخدر الترامادول، 20 ألف ورقة خاصة بتغليف عبوات الأقراص المخدرة، ماكينة تغليف، ماكينة تقطيع».

كانت وردت معلومات لمباحث القاهرة تفيد مزاولة المتهمين نشاطًا غير مشروع في مجال «الإتجار بالمواد المخدرة » وإنهما يتخذان من أحد المخازن الكائن دائرة القسم مكانًا لتخزين وترويج تلك المواد وأن المضبوطات ملك كلِ من «أحمد  أ ممقيم بدائرة القسم – وله محل إقامة آخر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة » و«رمضان ف أ تاجر – ومقيم بإمبابة بالجيزة » 43 عامًا والمحكوم عليه في القضية رقم «26287» لسنه 2008 م «الوراق / جيزة مخدرات» والمقضي فيها بالحبس سنة وجار ضبطهما.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وتم استصدار إذن من النيابة العامة وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد النقل والترويج.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3131 لسنة 2014م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

 

 

 

 

 

 

المتهمان

المتهمان

 

 

 

 

 

 

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