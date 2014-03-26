ضبط «نصاب» ببورسعيد حصل على مبالغ مالية مقابل بيع شقق سكنية

ألقت مباحث العرب القبض علي أحد المتهمين الهاربين في قضية نصب علي المواطنين ببورسعيد و إيهامهم بالحصول علي مسكن من ادارة التسكين ببورسعيد .

وتعددت البلاغات أمام العميد نادر مراد – مأمور قسم شرطة العرب .. من عدد من المواطنين البسطاء بتضررهم من احد الأشخاص لقيامة بالنصب والإحتيال عليهم وايهامهم بقدرتة على توفير شقق سكنية لهم من ادارة الإسكان بالمحافظة مقابل مبالغ مالية يتقاضاها منهم لكونة يعمل ساعى بالإسكان .

توصلت تحريات الرائد محمد صبح رئيس مباحث قسم شرطة العرب الى تحديد شخصية المتهم والذى تبين انة يدعى «أبو الفضل محمد نجم الدين» – مقيم نجع الشيخ ابو الوفا مركز فرشوط – قنا – والهارب من التنفيذ علية فى (9) احكام قضائية بالحبس بمركز شرطة نجع حمادى بقنا … (5) أحكام قضائية بالحبس بمركز شرطة فرشوط بقنا .

وبمعاونة الأهالى تمكنوا من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهتة اعترف بقيامه بالنصب على عدد كبير من الاهالى والحصول على مبالغ مالية منهم بلغت حوالى (100 ألف جنية) نظير ايهامهم بقدرتة على تخصيص شقق سكنية لهم من المحافظة .

أمر اللواء محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وسط حراسة امنية مشددة .