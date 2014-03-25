تعليم السويس: لم نفصل طالبي الثانوية ومديرية التعليم لم تتخذ أي قرار إلى الآن

قال مصطفي فتح الله ، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالسويس ، أن مديرية التعليم لم تتخذ أى قرار حتي الآن ، متعلق بالطالبين الذى تم القاء القبض عليهما أمس ، بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين ، وبحوزتهم كباس وطبنجه صوت وخنجر ، موضحا أن الواقعة مازالت تحت قيد التحقيقات .

أضاف مدير إدارة الأمن بالتعليم ، أنه قام صباح اليوم ، برفقة عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبد الفتاح شحاته مدير إدارة المتابعة بالمديرية ، وقاموا بزيارة المدرسة صباح اليوم ، للإطمئنان على الأوضاع بالمدرسة .

موضحا أنهم قاموا ايضا بحضور نهائى مباراة كرة اليد ، بمدرسة الجديدة بنات بالتعاوينات ، مؤكدا أن الأوضاع التعليمة بالمحافظة مستقرة .