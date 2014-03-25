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مويس يتمسك بحلم التأهل لدوري أبطال أوروبا

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مويس يتمسك بحلم التأهل لدوري أبطال أوروبا مويس يتمسك بحلم التأهل لدوري أبطال أوروبا

مانشستر /أ ش أ/ أصر ديفيد موس مدرب مانشستر يونايتد على أن الفريق مازالت امامه فرصه لاحتلال احد هذه المراكز لضمان التأهل لبطولة دورى الابطال الموسم القادم.

رغم أن الفارق فى النقاط بين مانشستر يونايتد وارسنال الذى يحتل المركز الرابع فى الدوري الإنجليزي حاليا يصل الى 11 نقطة حيث يبدو انه من المستحيل تقريبا – من الناحية النظرية على اقل تقدير - ان يتمكن الشياطن الحمر من تعويض هذا الفارق والوصول الى احد المراكز الاربعة الاولى.

وأكد مويس - الذي يحتل فريقه حاليا المركز السابع - أن لاعبى المان يونايتد قادرون على تعويض هذا الفارق الكبير فى النقاط وقال "حتى يتأكد بصورة فعلية انه قد اصبح من المستحيل بالنسبة لنا ان نحتل احد المراكز الاربعة الاولى كى نتأهل لدورى الابطال العام القادم، فنحن سنستمر فى المحاولة والسعى من اجل تحقيق هذا الهدف".

وأضاف مويس - في تصريحات - "لقد غبنا عن المنافسة على اللقب هذا الموسم غير اننى اؤكد اننا سوف نسعى لتحقيق ذلك مرة اخرى فى المستقبل مثلما كان هو الحال فى البطولات السابقة".

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