افتتاح المؤتمر الـ 55 للجمعية المصرية لأمراض الصدر

افتتح صباح اليوم الثلاثاء، المؤتمر السنوى الـ 55 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، فى الفترة من 25 لـ 28 مارس الجارى.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر وزير الصحة الأسبق، إن المؤتمر يشارك فيه أطباء وخبراء وأساتذة الصدر من جميع المؤسسات الطبية فى مصر والعالم العربى من الجامعات المختلفة ووزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والتأمين الصحى. ويحضر المؤتمر خبراء من الولايات المتحدة وفرنسا وأثيوبيا، بالإضافة إلى الخبراء العرب.

وأوضح أن المؤتمر يناقش خلال جلساته الـ 32 استعراض الأبحاث الطبية فى مجالات حساسية الصدر "الربو الشعبى" والتهابات الجهاز التنفسى وأورام الجهاز التنفسى ومرض الانسداد الشعبى الهوائى المزمن والخلل التنفسى أثناء النوم، واستخدام المناظير فى تشخيص أمراض الصدر.

ويناقش أيضا مشاكل الصدر فى الأطفال والدرن الرئوى، حيث يتم تخصيص جلستى عمل عن الدرن بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الدرن، والذى يصادف 24 مارس من كل عام.

وقال: "لقد عقدت قبل المؤتمر ورش عمل تدريبية وتعليمية فى مجال مناظير الجهاز التنفسى ومناظير الصدر والعلاج الحديث للحساسية ودراسة التنفس أثناء النوم".

ويعقد أثناء المؤتمر ورش عمل لتدريب الأطباء وهيئات التمريض على مكافحة التدخين، وكذلك تدريب الممرضات على طرق الإقلاع عن التدخين، وتدريب الممرضات على رعاية مرضى الجهاز التنفسى والرعاية المركزة.

يذكر أن الندوة الرئيسية لمؤتمر هذا العام، ناقشت التهابات الجهاز التنفسى الفيروسية، حيث تحدث الدكتور عوض تاج الدين عن مرض الأنفلونزا أسبابه وأنواعه ومضاعفاته وعلاجه، وتحدث الدكتور أيمن فرغلى أستاذ الأمراض الصدرية بالأكاديمية الطبية العسكرية مقرر عام المؤتمر عن التجربة المصرية فى علاج وتشخيص أمراض الجهاز التنفسى الفيروسية، وكذلك علاج مضاعفاتها، وتحدث الدكتور نصر طنطاوى مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية عن الوضع المحلى والعالمى بالنسبة لمرض الأنفلونزا.

وقال إن الجمعية أنشئت منذ 60 عاما فى يناير عام 58 19، وكانت تقوم بعمل المحاضرات باللغة العربية واللغة الأجنبية، وإن الجمعية قامت بعمل مجلة لها، وكان لديها مطبعة، ويتم طبعها من قبل أشهر ناشر عالمى، ولدينا فيها أطباء تنشر محاضراتها من جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور محمد عوض إننا نقوم بعمل دورات ومؤتمرات وندوات فى محافظات مختلفة للتوعية وتدريب الأطباء فى كافة محافظات مصر.

وأوضح الدكتور أيمن فرغلى أنه سبق المؤتمر ورش عمل بمستشفى كوبرى القبة، وسيكون هناك ورش عمل أخرى وتدريب الممرضات من خلال ورشة عمل من خلال مدربة من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن هناك عددا من الخبراء الأجانب والعرب سيلقون محاضرات خلال أيام المؤتمر.

جدير بالذكر أن المؤتمر شارك فيه الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، أمين المجلس الأعلى للجامعات.