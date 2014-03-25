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الصحة: تشكيل لجنة متخصصة لكشف ملابسات الوفاة وتحديد المسئول فى وفاة “نادين”

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الصحة: تشكيل لجنة متخصصة لكشف ملابسات الوفاة وتحديد المسئول فى وفاة “نادين” الصحة: تشكيل لجنة متخصصة لكشف ملابسات الوفاة وتحديد المسئول فى وفاة “نادين”

وزارة الصحة والسكان

أوصت اللجنة المشكلة من وزارة الصحة والسكان لفحص الملف الطبى للمتوفاة نادين نبيل عبد الخالق والتى توفيت بمستشفى الدولى ، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة الأورام والنساء والتوليد والرعاية المركزة بمعرفة وزير الصحة والسكان لبيان وجود إهمال من عدمه حتى يتسنى اتخاذ الإجراء المناسب طبقا لتقرير اللجنة ، نظرا لوجود شبهة إهمال كشف عنها تقرير مكافحة العدوى.

كما انذرت اللجنة مستشفى مصر الدولى بضرورة تنفيذ توصيات مكافحة العدوى.

وكان وزير الصحة قد شكل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية و الترخيص والإدارة العامة لمكافحة العدوى والإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة لسرعة فحص الملف الطبى للمتوفيه نادين عبد الخالق.

وتوجهت اللجنة إلى المستشفى وقامت بفحص ملف المريضة وإجراءات مكافحة العدوى ، وتم أخذ مسحات من العمليات والعناية المركزة وبعض الأماكن بواسطة كيميائى المعامل المركزية، وقد تبين ان المريضة دخلت المستشفى بتاريخ 9 مارس 2014 بتشخيص مبدئى ورم ليفى بالرحم، وتبين وجود سرطان خبيث بعد استئصال الورم، ثم تدهورت حالة المريضة وتوفيت وهى تعانى من جلطة بالوريد الرئوى.

وأشار تقرير اللجنة ان نتيجة المسحات التى تم اخذها سوف يتم اعداد تقرير بها خلال 48 ساعة.

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