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سرقة 12 ألف سرنجة من مخزن مستشفى نجع حمادي‎

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سرقة 12 ألف سرنجة من مخزن مستشفى نجع حمادي‎ سرقة 12 ألف سرنجة من مخزن مستشفى نجع حمادي‎

قام مجهولون، اليوم ، بسرقة 5 كراتين بداخلها 12 ألف سرنجة ، من مخزن داخل مستشفى نجع حمادي المركزي اليوم .

كان اللواء محمد كمال ، مدير أمن قنا، قد تلقى إشارة من مركز شرطة نجع حمادي، بناء على البلاغ الذى تقدم به محمد العزازى عصران ، أمين المخزن بالمستشفى ، يفيد بأنه فوجئ أثناء توجهه إلى العمل ، وحد القفل المتواجد بباب المخزن مكسور وبتفتيش المخزن اكتشف سرقة 5 كراتين، بداخل كل كرتونه 2400 سرنجة، بإجمالي 12 ألف سرنجة،

تحرر المحضر رقم 1687 لسنة 2014 ، إداري مركز شرطة نجع حمادي، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي بدورها كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

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