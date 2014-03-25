طلاب كلية طب الاسنان بالاسماعلية ينظمون وقفة احتجاجية للافراج عن زميلهم المعتقل
نظم طلاب كلية اسنان بجامعة قناة السويس اليوم وقفة احتجاجية امام مقر الكلية تحت عنوان “ياترى الدور على مين ؟”. للمطالبه بالأفراج عن زميلهم المعتقل ، وكل الطلبه المعتقلين فى الأحداث الأخيره ، نتيجة حملات الأعتقال العشوائى التى تستهدف الطلبه .
وكانت قوات الامن قد القت القبض على إسلام رجب – 19 عام الطالب بالفرقة التانيه بكلة طب الاسنان بشكل عشوائي منذ شهرين و معتقل بسجن المسقبل بالاسماعلية.
وقال زملائه المنظمين للوقفة اليوم :” انهم عند سؤال عن التهم الموجهه له ، هى ملفقه مثل ” إثارة البلبه ،- زعزعة الأمن – الانضمام الى جماعه محظورة “، واضوح الطلبة ان كل هذ التهم لا تمت للواقع بصله او دليل ،
وهتف الطلاب فى وقفتهم “اكتب على حيطة الزنزانه .. حبس الطالب عار وخيانه” - ”اسلام رجب يا ولد .. سجنك بيحرر بلد” - ”ليه بتسجن كل اصحابى .. اسلام دكتور مش ارهابى” .
وفى نهاية الوقفة اصد طلبة الكلية بيانًا موجهًا لادارة الجامعة و مدير امن الاسماعلية وجاء نصه كالاتى ”السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
> في ظل الظروف الراهنة و في ظل عودة الدولة العسكرية و القمعية و تقييد الحريات و انتشار الظلم حتي طال أحد أفراد كليتنا و هو الزميل الدكتور إسلام إبراهيم رجب الطالب بالفرقة الثانية..فنحن لن نصمت علي هذا الظلم و لن ننتظر حتي تدور الدائرة علي باقى الزملاء بالكلية والكليات الاخرى، و عليه فقد قررنا طلبة كلية طب الأسنان بتنظيم وقفة احتجاجية أهدافها:-
> 1- الحرية لإسلام رجب و كافة المعتقلين.
>2- عدم الموافقة علي ممارسات وزارة الداخلية.
> 3- المطالبة بإسقاط حكم العسكر.
> والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
> #يسقط_يسقط_حكم_العسكر
> #لسه_الطالب_هو_الحل
> #الحرية_للمعتقلين ”