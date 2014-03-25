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طلاب كلية طب الاسنان بالاسماعلية ينظمون وقفة احتجاجية للافراج عن زميلهم المعتقل

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نظم طلاب كلية اسنان بجامعة قناة السويس اليوم وقفة احتجاجية امام مقر الكلية تحت عنوان “ياترى الدور على مين ؟”. للمطالبه بالأفراج عن زميلهم المعتقل ، وكل الطلبه المعتقلين فى الأحداث الأخيره ، نتيجة حملات الأعتقال العشوائى التى تستهدف الطلبه .

وكانت قوات الامن قد القت القبض على إسلام رجب – 19 عام  الطالب بالفرقة التانيه بكلة طب الاسنان بشكل عشوائي   منذ شهرين و معتقل بسجن المسقبل بالاسماعلية.

وقال زملائه  المنظمين للوقفة اليوم :” انهم عند سؤال عن التهم الموجهه له ، هى ملفقه مثل ” إثارة البلبه ،- زعزعة الأمن – الانضمام الى جماعه محظورة “، واضوح الطلبة ان كل هذ التهم لا تمت للواقع بصله او دليل ،

وهتف الطلاب فى وقفتهم “اكتب على حيطة الزنزانه .. حبس الطالب عار وخيانه” - ”اسلام رجب يا ولد .. سجنك بيحرر بلد” - ”ليه بتسجن كل اصحابى .. اسلام دكتور مش ارهابى” .

وفى نهاية الوقفة اصد طلبة الكلية بيانًا موجهًا لادارة الجامعة و مدير امن الاسماعلية وجاء نصه كالاتى ”السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
> في ظل الظروف الراهنة و في ظل عودة الدولة العسكرية و القمعية و تقييد الحريات و انتشار الظلم حتي طال أحد أفراد كليتنا و هو الزميل الدكتور إسلام إبراهيم رجب الطالب بالفرقة الثانية..فنحن لن نصمت علي هذا الظلم و لن ننتظر حتي تدور الدائرة علي باقى الزملاء بالكلية والكليات الاخرى،  و عليه فقد قررنا طلبة كلية طب الأسنان بتنظيم وقفة احتجاجية أهدافها:-
> 1- الحرية لإسلام رجب و كافة المعتقلين.
>1958110_656616867707473_1812822891_n (1)2- عدم الموافقة علي ممارسات وزارة الداخلية.
> 3- المطالبة بإسقاط حكم العسكر.
> والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
> #يسقط_يسقط_حكم_العسكر
> #لسه_الطالب_هو_الحل
> #الحرية_للمعتقلين ”

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