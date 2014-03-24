ضبط بندقية خرطوش بحوزة سائق سيارة بدون لوحات بمطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة براني والقوة المرافقة أثناءقيامهم بالمرور الأمني بدائرة القسم من ضبط المدعو فوزي – ك – ع – ك ( 33 سنة ) حاصل علي دبلوم مقيم براني أثناء قيادته السيارة ماركة تويوتا بيضاء اللون بدون لوحات معدنية بالطريق الدولي وبحوزته بندقية خرطوش بروحين وعدد 2 طلقة من ذات العيار.

> وجاري رفع بصمتي الشاسية والموتور للسيارة المضبوطة لبيان ما إذا كانت مبلغ بسرقتها من عدمة تم التحفظ علي السلاح المضبوط تحت تصرف النيابة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، تحرر المحضر اللازم جنايات براني وجاري العرض علي النيابة.