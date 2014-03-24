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بالفيديو .. البدوي : السيسى رجل صالح و طيب القلب

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بالفيديو .. البدوي : السيسى رجل صالح و طيب القلب بالفيديو .. البدوي : السيسى رجل صالح و طيب القلب

البدوى

 

عقد حزب الوفد بأسيوط مؤتمرا جماهيريا بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح   بحضور الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة.

وقال البدوى أنه  بالرغم من خروج الملايين من أبناء احتجاجا على  الفشل فى ادارة الدولة المصرية إلا أن الصهيونية العالمية فى المنطقة اعتبرت أن هذه الثورة انقلابا  ، وفى اوكرانيا عندما خرج بضعة آلاف لا يزيدون علي 30 ألف  ضد الرئيس الأوكراني اعترفت بأن الرئيس فى اوكرانيا فقد فى شرعيته .

وأضاف البدوى إذا كانت 25 يناير تمكنت من إزاحة الفساد والإستبداد عن مصر فإن 30 يونيو حررت القرار الوطنى فقرارنا  لم يعد تابعا لسياسة أمريكية أو غربية ولم يعد بوسع أمريكا او حلفائها أن يفرضوا على شعب مصر أى قرار.

وتعرض البدوى للمصالحة مع  جماعة الإخوان المسلمين وقال  أنه لا يمكن أن يتحدث الآن رئيس قادم أو أى حزب سياسى عن  مصالحة مع هذه الجماعة فالخصومة أصبحت بين جماعة وبين شعب مصر بأسره موضحا  أن أمامنا  استحقاق يفصل بيننا وبينه  ايام قليلة وهو  من اهم الإستحقاقات وهى الإنتخابات الرئاسية القادمة  وسيأتى ان شاء الله بشرعية الصندوق ولا يمكن لدولة من الدول فى العالم الحديث عن أية شرعية أخرى.

وعن السيسى قال البدوى هو  رجل صالح وصاحب قرار وله رؤية ولى علاقة قوية به منذ أن كان مديرا للمخابرات الحربية عقب ثورة 25 يناير وبرغم من طيبته القلبية الا أنه يمتلك صنع القرار

مضيف أن  الشيخ محمد حسان عقب لقاءه به  فى منزلى قبل فض رابعة  قال  لى هذا الرجل عندما حدثته عن حرمة الدماء بكى ودمعت عيناه .

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أونا

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