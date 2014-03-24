تعرّض شجون الهاجري للسرقة

تعرّضت النجمة شجون الهاجري لسرقة حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، في وقت كانت فيه على مشارف الاحتفال بتخطي عدد متابعيها حاجز المليون متابع، لتصبح بذلك الفنانة الخليجية الأولى التي تحتفظ في رصيدها بهذا العدد من المتابعين، الامر الذي أحزن الهاجري بشدة، خصوصاً أنها تعتمد على موقع "انستغرام" في التواصل مع جمهورها الذين تعتبرهم بمثابة أهلها وتستشيرهم في كافة شؤونها.

من جهة أخرى، أعلن خطيب شجون السابق أحمد البريكي في غضون ساعات من واقعة شوجي، عن سرقة حسابه الشخصي أيضاً، وشرع في تدشين صفحة جديدة على "انستغرام"، واكتفى فيها بالتأكيد على انه سيكشف تفاصيل واقعة سرقة هاتفه النقال وكذلك صفحته الخاصة بالدلائل.

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