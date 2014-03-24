بدء التحقيق مع اثنين من مسئولي “الأهرام” بتهمة التستر على الاختلاسات بالمؤسسة

بدأ المستشار ثروت حماد قاضي التحثيق المنتجب من ثبل وزير العدل، التحقيق مع كلا من عمرو عبدالعزيز مدير ادارة العلاقات العامة ومحمد محمدين مدير إدارة الإعلانات بالمؤسسة في اتهامهم بالتستر علي اختلاس رؤوساء مجالس إدارة الأهرام لاموال المؤسسة .

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وكانت قوات الأمن قد فرضت طوقًا أمنيًا علي الطرقات المؤدية الى مكتب قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد لمنع التواجد الإعلامى للصحفيين لتغطية جلسة استجواب حسن حمدى رئيس النادى الأهلي ورئيس مجلس إدارة الأهرام للاعلان سابقا في اتهامه باختلاس أموال المؤسسة.

والجدير بالذكر ان مباحث الاموال العامة احضرت حمدى واثنين اخرين من قسم شرطة عابدين صباح اليوم باكر لاستكمال التحقيقات معهم في قضية فساد الاهرام.