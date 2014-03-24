وائل جمعة مهدد بالغياب عن أهلي بني غازي

عانى وائل جمعة قائد الأهلي من إجهاد في العضلة الضامة، قد يؤثر سلبا على مشاركته مع الفريق الأحمر ضد أهلي بني غازي.

ويحتاج الأهلي للفوز على الفريق الليبي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لتعويض خسارة الذهاب بهدف من دون رد.

وقال خالد محمود طبيب الفريق للصحفيين يوم الاثنين إن وائل جمعة شعر بالإجهاد، وسيخضع لاختبار طبي صباح الثلاثاء.

جمعة شارك في جزء من المران، خاصة الفقرات الخاصة بالركض.. لكنه لم يستطع المساهمة في التقسيمة.

وائل جمعة من أهم لاعبي الأهلي، وقائد الفريق.. ويعتزل تاركا الملاعب مع نهاية الموسم الجاري.