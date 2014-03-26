في زيارته لبني سو يف: وزير الري يفتتح مغذي ترعة دنديل ويتفقد تجديد شبكات الصرف المغطي

بني سويف : سيد عبد الغني

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري علي ضرورة تطوير نظم الري من خلال تنفيذ مشروع قومي لتطوير الري بالأراضي الجديدة من خلال استخدام الري الحديثة للاستفادة من مياه الري .

جاء ذلك خلال استقبال المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف في زيارة بني سويف لبحث احتياجاتها من مشروعات الرى و الصرف و صيانة المجارى المائية و منشأتها و متابعة تنفيذ الأعمال المدنيةوالميكانيكية لمشروعات الرى والصرف والتوسع الافقى ومناقشة الاحتياجات المائية للمحافظة وتلبية متطلبات مزارعي بني سويف وفي مقدمتها ضمان وصول المياه لنهايات الترع.

تفقد الوزير أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي الجاري تنفيذها لخدمة زمام 5 آلاف فدان بمنطقة نصري بطريق بني سويف/ الفيوم الجديد (دمو) بتكلفة نحو 7.5 مليون جنيه ( سبعة ونصف مليون جنيه ).

وافتتح الوزير يرافقه المحافظ مغذي ترعة دنديل على مصرف المحيط بتكلفة 1.5 مليون جنيه حيث وذلك بهدف الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في تغذية زمامات النهايات على الترعة بكوم أبوخلاد بنطاق مركز ناصر.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads