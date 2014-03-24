من هم الآباء الحقيقيين لأطفال النجمات؟

تختلف تقاليد وعادات الزّواج وفكرة إنجاب الأطفال اختلافاً كبيراً باختلاف الثقافات، مثلما هي الحال بين الدول الغربيّة والدول العربيّة. وتظهر المفارقة في اعتبار عملية إنجاب الأطفال من دون زواج في الغرب أمراً عادياً، فيتمّ الإفصاح عنه علناً، في حين يُعتبر الأمر بين العرب عاراً كبيراً، وإن حصل، لجأ الوالدان إلى إخفاء الأمر، وغالباً عبر الإجهاض، نظراً إلى تقديس عذرية الفتاة في العالم العربي.

فنادراً ما نرى أّمّهات عازبات عند العرب، وبالتالي قلّما نرى هذه الظاهرة بين نجمات العرب، اذ تعتبر هذه الظاهرة تشويهاً كاملاً لصورتهنّ بنظر الجمهور.

والعكس تماماً يحصل مع نجمات العالم الغربي اللواتي يتباهين بأطفالهنّ الذين هم نتيجة علاقة من دون زواج رسميّ، في الوقت الذي يُطلق على الأطفال أنفسهم في العالم العربي لقب "الأطفال غير الشرعيين".

إليكم أبرز وأهمّ نجمات العالم اللواتي أنجبن أطفالاً من شركائهن من دون توقيع عقد زواج رسميّ:

1- Halle Berry: أعلنت الممثلة الأمريكية في 2007 أنها حامل من صديقها عارض الأزياء Gabriel Aubrey. وفي عام 2008 أنجبت ابنتها Nahla، قبل أن تنفصل Berry عن صديقها. ونلاحظ هذه الأيام أنّ وسائل الإعلام تنقل التّوتر الذي يطال العلاقة بينها وبين زوجها الحالي المغنّي Oliver Martinez الذي رزقت منه بطفل.

2- Kate Moss: تعيش عارضة الأزياء العالمية مع ابنتها Lilia في لندن، حيث أبصرت النور بعد علاقة مع صديقها Jefferson Hack التي بدأت في الـ2010 وانتهت قبل زواجها من زوجها الحالي المغنّي Jamie Hince.

3- Britney Spears: مغنّية البوب العالمية هي أمّ لولدين هما Sean Preston وJayden من صديقها Kevin Federline. وقد استعادت حضانة الطفلين السنة الماضية بعد أن خسرتها بسبب تصرّفاتٍ غير متّزنة.

4- Kim Kardashian: نجمة تلفزيون الواقع التي تُشغل صفحات المواقع الإلكترونية الأجنبية بجمالها وأناقتها، هي أم للطفلة North West من خطيبها مغنّي الهيب هوب Kayne West. وقد أصبحت الطفلة البالغة من العمر سنة و 3 شهور معروفة من خلال شهرة والديها.

5- Beyonce: المغنّية العالمية هي أيضاً أمّ عزباء للطفلة Blue Ivy Carter البالغة من العمر سنتين وشهرين، والتي أيضاً باتت مشهورة. ووالد الطفلة هو صديق Beyonce المغنًي العالمي Jay Z.

6- Shakira: المغنّية الكولومبية اللبنانية الأصل هي أيضاً أم عزباء لابنها Milan من صديقها لاعب كرة القدم الإسباني Gerard Pique.

7- Angelina Jolie: أما الممثلة العالمية Jolie فقد اتفقت مع صديقها الممثل العالمي Brad Pitt على أن يعيشا مع بعضهما حياة زوجية عادية من دون عقد قرانهما، فيما أنتج هذا الاتفاق ولادة 3 أولاد، فضلاً عن 3 آخرين بالتّبني.

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