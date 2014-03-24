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وزير التعليم يوافق على تخصيص مكتب لأعضاء التنفيذى بمقر اتحاد الطلاب

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وزير التعليم يوافق على تخصيص مكتب لأعضاء التنفيذى بمقر اتحاد الطلاب وزير التعليم يوافق على تخصيص مكتب لأعضاء التنفيذى بمقر اتحاد الطلاب

وافق الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، على الطلب المقدم من أمين اتحاد طلاب مدارس ، عبد الله أشرف الصاوى، بضرورة تخصيص مكتب لأمين الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذى داخل المقر الرئيسى للاتحاد.

وأوضح أمين الاتحاد، خلال بيان أصدره، أن اتحاد الطلاب لا يمتلك من المبنى المسمى باسمه إلا نصف الدور الثانى فقط، وهو خاص بالموظفين بإدارة الاتحادات الطلابية والرائد العام فقط، مستنكرا أن الاتحاد يقوم بحجز القاعات والإقامة مثل أى نشاط أو برنامج، مؤكدا عدم وجود مكتب مستقل لأمين الاتحاد وأعضاء مكتبه التنفيذى، بالرغم من ضرورته لمتابعة أعمال الاتحاد بجميع المحافظات وعقد اجتماعاته الطارئة دون الحاجة إلى حجز مسبق من إدارة هذا المبنى المستقلة تماما عن إدارة اتحاد الطلاب والرائد العام.

وأكد الصاوى أن الوزير رحب بالفكرة وأمر على الفور بتخصيص مكتب مجهز لأمين الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذى داخل المقر الرئيسى لاتحاد الطلاب معبرا عن أهمية هذا الموضوع.

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