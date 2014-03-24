وزير الصحة يعتمد التنظيم الجديد لمواعيد العمل في المستشفيات والمراكز الصحية

اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، التنظيم الجديد لمواعيد العمل في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة حيث يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات والتقليل من مواعيد الانتظار، والعمل على تجويد الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويأتي هذا التنظيم الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من غرة شعبان 1435ه بناء على ما ورد للوزارة من اقتراحات من المواطنين ومن بعض مجالس المناطق ومراعاة الكوادر العاملة في هذه المرافق الصحية ويتماشى مع الأمر السامي الكريم باعتماد يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية وكذلك يتماشى مع المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية بخصوص دوام المشمولين باللائحة حيث تم دراسة هذا التنظيم دراسة مستفيضة من جميع جوانبه من قبل اللجان الفنية والإدارية المختصة في الوزارة وبعد توصية المجلس التشاوري للوزارة وموافقة المجلس التنفيذي.

وأصدر وزير الصحة تعميماً عاجلاً لجميع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات لتطبيق التنظيم الجديد والتمشي بموجبه ومتابعته بكل دقة والذي سيكون على النحو التالي:

أولاً: المراكز الصحية في القرى والهجر التي لا تخدمها مستشفيات قريبة لتقديم الخدمات الإسعافية على مدار الساعة: تبدأ ساعات الدوام اليومي من الساعة السابعة والنصف صباحاً في جميع المناطق ويمكن تأخيرها لمدة نصف ساعة وفقاً لمصلحة العمل، ويكون دوام العمل الرسمي بواقع تسع ساعات ونصف يومياً من يوم الأحد إلى الأربعاء على فترتين (فترة صباحية من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الثانية عشر والنصف ظهراً وفترة مسائية من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً)، و تسع ساعات فقط يوم الخميس على فترتين (فترة صباحية من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً وفترة مسائية من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة مساءً) عدا الأطباء الاستشاريين السعوديين فتكون ساعات عملهم 176 ساعة عمل شهرياً بواقع ثماني ساعات يومياً من يوم الأحد إلى الخميس على فترتين (فترة أولى من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً وفترة ثانية من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة مساءً) مع التزامهم ببقائهم رهن الطلب لمدة لا تزيد على عشرة أيام شهرياً لتغطية العمل عند الحاجة، ويتم تغطية الخدمات في هذه المواقع يومي الجمعة والسبت وبعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي من قبل العاملين في هذه المراكز كمناوبة حسب ما تقتضيه حاجة العمل على أن يتم تعويضهم عن ساعات العمل الفعلية التي عملوها خارج أوقات الدوام الرسمي ببدل خارج دوام حسب النظام.

ثانياً: المراكز الصحية في المدن وفي القرى والهجر التي تخدمها مستشفيات قريبة لتقديم الخدمات الإسعافية على مدار الساعة: تبدأ ساعات الدوام اليومي من الساعة السابعة والنصف صباحاً في جميع المناطق ويمكن تأخيرها لمدة نصف ساعة وفقاً لمصلحة العمل، ويكون دوام العمل الرسمي بواقع تسع ساعات ونصف يومياً من يوم الأحد إلى الأربعاء وتسع ساعات فقط يوم الخميس وفقاً لأحد الخيارين التاليين: الخيار الأول: يكون الدوام الرسمي بواقع تسع ساعات ونصف يومياً من يوم الأحد إلى الأربعاء (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً)، وتسع ساعات فقط يوم الخميس (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً) عدا الأطباء الاستشاريين السعوديين فتكون ساعات عملهم (176) ساعة عمل شهرياً بواقع ثماني ساعات يومياً من يوم الأحد إلى الخميس (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً) مع التزامهم ببقائهم رهن الطلب لمدة لا تزيد على (10) أيام شهرياً لتغطية العمل عند الحاجة، الخيار الثاني: يكون الدوام الرسمي بواقع تسع ساعات ونصف يومياً من يوم الأحد إلى الأربعاء على فترتين (فترة أولى من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وفترة ثانية من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً) وتسع ساعات فقط يوم الخميس على فترتين (فترة أولى من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وفترة ثانية من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة مساءً) عدا الأطباء الاستشاريين السعوديين فتكون ساعات عملهم 176 ساعة عمل شهرياً بواقع ثماني ساعات يومياً من يوم الأحد إلى الخميس على فترتين (فترة أولى من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً وفترة ثانية من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة مساءً) مع التزامهم ببقائهم رهن الطلب لمدة لاتزيد على عشرة أيام شهرياً لتغطية العمل عند الحاجة.

ويعرض المدير العام للشؤون الصحية على مجلس المنطقة الخيارين ويقرر مجلس المنطقة تحديد الخيار المناسب لعمل المراكز الصحية بالمنطقة وفقاً لحاجة العمل، ويمكن للمدير العام للشؤون الصحية في المنطقة، إضافة ساعة عمل يومياً في الفترة المسائية في المراكز التي تعمل بنظام الدوامين في المدن الرئيسية والتي تخدم عددا كبيرا من السكان وتواجه ضغطاً وحاجة لزيادة ساعات الدوام من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً لأيام الأحد إلى الأربعاء ومن الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساءً بالنسبة ليوم الخميس، ويتم تعويض الممارسين عن هذه الساعات ببدل خارج دوام وفقاً للنظام.

ثالثاً: يكون العمل بالنسبة لبقية الفئات غير المشمولة بالكادر الصحي وفقاً للنظام بواقع (155 ساعة شهرياً) ويتم تعويض الفئات التي تتطلب حاجة العمل بقاءها لساعات إضافية ببدل خارج دوام عن ساعات العمل الفعلية التي عملوها خارج أوقات الدوام الرسمي لهم.

رابعاً: يكون العمل في المراكز التي تعمل كمراكز اسعافية على الطرق على مدار الساعة وبنظام المناوبة عند الحاجة على أن يعوض الممارس ببدل خارج دوام عن أي عدد ساعات تفوق 208 ساعات شهرياً حسب النظام.

خامساً: المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى: تبدأ ساعات الدوام اليومي الرسمي في هذه المرافق من الساعة الثامنة صباحاً في جميع المناطق. ويكون دوام العمل الرسمي بواقع تسع ساعات ونصف يومياً من يوم الأحد إلى الأربعاء (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً)، وتسع ساعات فقط يوم الخميس (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً)، ويكون دوام العمل للأطباء الاستشاريين السعوديين 176 ساعة عمل شهرياً بواقع ثماني ساعات يومياً من يوم الأحد إلى الخميس (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً) بالإضافة إلى التزامهم بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة لا تزيد على عشرة أيام شهرياً، ويكون العمل في أقسام المستشفيات والمرافق التي تعمل بنظام المناوبات وفقاً لجداول المناوبات التي تعدها إدارة المستشفى أو المرفق الصحي بما يكفل حسن سير العمل وبواقع 208 ساعات عمل ومناوبة في مقر العمل شهرياً بالإضافة إلى التزامهم بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة لاتزيد على عشرة أيام شهرياً , عدا من هم في برامج دراسية فيكون عملهم ومناوباتهم وفقاً لمتطلبات تدريبهم، ويكون العمل في العيادات الخارجية والأقسام التي تقدم خدماتها بنظام الدوام الواحد بواقع تسع ساعات ونصف يومياً من يوم الأحد إلى الأربعاء، و تسع ساعات فقط يوم الخميس، ويتم تغطية العمل في هذه الأقسام خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً لجداول المناوبات التي تعدها ادارة المستشفى أو المرفق الصحي بما مجموعه 208 ساعات عمل ومناوبة شهرياً فيما عدا الاستشاريين ورؤساء الأقسام فتكون ساعات عملهم 176 ساعة عمل شهرياً بالإضافة إلى التزامهم بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة لا تزيد على عشرة أيام شهرياً ويتم تعويض الموظفين الذين تتطلب حاجة العمل بقاءهم لساعات اضافية ببدل خارج دوام عن ساعات العمل الفعلية التي عملوها خارج أوقات الدوام الرسمي لهم، وبالنسبة للمستشفيات الرئيسية التي لديها قوائم انتظار للمرضى فتكون هناك فترة ثالثة مسائية للعيادات الخارجية من يوم الأحد إلى الأربعاء من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً ويوم الخميس من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة مساءً ويتم تعويض الموظفين الذين تتطلب حاجة العمل بقاءهم لساعات إضافية ببدل خارج دوام عن ساعات العمل الفعلية التي عملوها خارج أوقات الدوام الرسمي لهم، ويكون العمل بالنسبة لبقية الفئات غير المشمولة بالكادر الصحي وفقاً للنظام بواقع (155 ساعة شهرياً) ويتم تعويض الفئات التي تتطلب حاجة العمل بقاءها لساعات إضافية ببدل خارج دوام عن ساعات العمل الفعلية التي عملوها خارج أوقات الدوام الرسمي لهم.