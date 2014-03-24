فتح باب التقدم للحصول على وحدات سكنية بمدينة باريس في الوادي الجديد‎

قال المهندس عادل عباس رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينه باريس بالوادي الجديد : ” انه تم فتح باب التقدم للحصول على وحدات سكنية ابتدأ من اليوم ولمده شهر كامل للذين لم يحصلوا على وحدات سكنيه”.

كما تم فتح باب التقدم للوحدات السكنيه للحالات الاولى بالرعايه بمركز باريس وهذه الوحدات لها شروط خاصه وهى :” - ابناء الايتام وذوى الدخول المحدوده او الام المعيله - حالات المعاشات الضمانيه- الحالات التى فقدت منزلها نتيجه لظروف خارجه عن ارادتها مثل ( الكوارث – النكبات ) - الحالات التى لها قرار ازاله لمنزله وليس لها مسكن خاص بها .

الجدير بالذكر ان اللواء محمود خليفه محافظ الوادى الجديد قد صدق على قبول حالتين من الحالات التى تقدمت بالنسبه للحالات الاولى بالرعايه بمدينه باريس .