إجراءات جديدة لاستخراج تصاريح العمل أبريل المقبل

أعلنت وزارة العمل بدء تطبيق إجراءات جديدة لاستخراج تصاريح العمل في أبوظبي اعتباراً من الأول من شهر أبريل المقبل في إطار استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية لإصدار تصاريح العمل إلكترونياً.

استراتيجية

وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، "إن استكمال مرحلة إصدار التصاريح إلكترونياً بعد أن شملت الإمارات الأخرى على فترات سابقة، يؤكد مجدداً التزام وزارتي الداخلية والعمل في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتجسيد استراتيجية الحكومة الاتحادية على أرض الواقع، من حيث الشراكة والتكامل بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين بما يحقق تطلعاتهم ورضاهم.

وأكد السويدي الحرص على المضي قدماً في تطبيق مراحل مشروع الربط الإلكتروني في ضوء توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل، ومتابعتهما المستمرة لسير العمل في المشروع، والتأكيد على ضرورة إنجاز مراحله كافة بربط الخدمات الرئيسة إلكترونياً.

توفير الوقت

وأوضح أن الإجراءات الجديدة من شأنها توفير الوقت والجهد والمال على المتعاملين لاسيما أنها تربط تصريح العمل بإذن دخول العامل وبالتالي إنجاز المعاملات في خطوة واحدة من دون وجود الحاجة لكي يراجع أصحاب طلبات التصاريح إدارة الإقامة وشؤون الأجانب لاستكمال إجراءات استخراج التصريح بعد إنجازها لدى وزارة العمل وفقاً للإجراء المعمول به حالياً.

وأضاف السويدي أنه بموجب الإجراءات الجديدة تبدأ وزارة العمل اعتباراً من مطلع شهر أبريل المقبل بالتدقيق على طلبات التصاريح التي يقدمها المتعاملون في أبوظبي عبر مراكز الخدمة "تسهيل"، أو المنشآت المشتركة في نظام "تسهيل"، أو مكاتب الطباعة.

ومن ثم تبادل بيانات تلك التصاريح إلكترونياً مع وزارة الداخلية والرد على أصحاب الطلبات سواء بالموافقة عليها أو رفضها أو إبلاغهم بضرورة استكمال المستندات المطلوبة أو تصويب الملاحظات إن وجدت.

وأشار إلى أنه سيتم إخطار المتعامل الذي تمت الموافقة على طلبه لإبلاغه بأن يقوم بسداد الرسم المقرر على إصدار التصريح حسب فئة تصنيف المنشأة لدى وزارة العمل.