القبض على 3 بلطجية بعد تبادل اطلاق النيران مع الشرطة بالفيوم واصابة ضابط‎

القت الاجهزة الامنية بالفيوم القبض على 3 بلطجية يحملون أسلحة نارية داخل تاكسى يقومون بمطاردة سيارة نقل بمقطوره لسرقتها بالاكراه .

تمكن ضباط إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالمديرية من ضبطهم بعد تبادل إطلاق الاعيرة النارية معهم.وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت حملة أمنية من ضباط ادارة المنافذ وتامين الطرق باشراف اللواء الشافعى حسن مدير امن الفيوم وشارك فيها النقيب محمد خلف والملازم اول محمود مصطفى والمعينين لتامين طريق القاهرة – أسيوط الغربى قد شاهدوا سيارة تاكسى بها أربعة اشخاص يحملون أسلحة نارية يطاردون سيارة نقل لسرقتها فقامت القوات بمطاردتهم وتبادلت معهم اطلاق النار .

وتمكنت القوة الامنية من القبض على 3 منهم وهم احمد ع ك 28 سنة بكالوريوس نظم ومعلومات ومقيم بالجيزة وعبد العزيز م ع 38 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بالجيزة وعمر م م 29 سنة عاطل من الجيزة وتم ضبط سيارة المتهمين رقم 915 س ق د .تبين ان المتهمين حاولا استيقاف السيارة 3268 ط ع ب /9683 نقل بمقطورة قيادة احمد محمد عبد الرحمن 48 سنة سائق من بنى مزار بالمنيا وبصحبته خالد محمد احمد 35 سنة تباع من المنيا والسيارة محملة بالبازلت من المنيا الى القاهرة وأثناء عملية الضبط أصيب الملازم اول محمود مصطفى بخلع فى الكتف وتم نقله الى مستشفى الشرطة بالعجوزه . أحيل المتهمون الى النيابة التى تولت التحقيق.