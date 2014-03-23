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جرافيتي يقود أهلي دبي للفوز على العين في قمة مثيرة

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جرافيتي يقود أهلي دبي للفوز على العين في قمة مثيرة جرافيتي يقود أهلي دبي للفوز على العين في قمة مثيرة

حقق أهلي دبي فوزا مثيرا على غريمه العين يوم الأحد بنتيجة 3-2 في الجولة الـ20 من دوري الخليج العربي.

وكرر الأهلي تفوقه على العين هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في مباراة الدور الأول 1-0.

ولعب البرازيلي جرافيتي مهاجم الأهلي دور البطولة في المباراة.

وسجل جرافيتي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 36، و47، وصنع الهدف الثالث الذي سجله أحمد خليل في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.

فيما سجل هدفي العين أسامواه جيان "من ركلة جزاء" في الدقيقة 78، ومحمد إسماعيل أحمد في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.

رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة، فيما استمر العين تاسعا بـ27 نقطة.

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