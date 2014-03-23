أمن مطروح يضبط 3 أشخاص يعرضون سيارة مسروقة للبيع

تمكن ضباط قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة من ضبط ثلاث متهمين أثناء عرضهم سيارة مسروقة ماركة “شيفرولية” أوبترا نبيتي اللون موديل 2012 تحمل لوحات معدنية رقم “4783 س – ب – ف” للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع سعرها وقيمتها الحقيقية.

وبالكشف عن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى ماركة شيفرولية فضية اللون موديل 2009، ومبلغ بسرقتها من زكريا عبد الرحمن مرشدي بقسم المنتزه بالإسكندرية.

وبرفع بصمتي الشاسية والموتور للسيارة المضبوطة تبين أنها تحمل لوحات معدنية رقم “743- ق – ج – هــ” ومبلغ بسرقتها من قبل المدعو “هاني عادل عبد العظيم” بقسم أول الرمل بالإسكندرية.

وتم التحفظ على السيارة، والمتهمين تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم أحوال مطروح.