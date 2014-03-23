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الرئيس التركي: حظر “تويتر” أمر مزعج للدولة.. والمشكلة ستحل “قريبًا”

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الرئيس التركي: حظر “تويتر” أمر مزعج للدولة.. والمشكلة ستحل “قريبًا” الرئيس التركي: حظر “تويتر” أمر مزعج للدولة.. والمشكلة ستحل “قريبًا”

أعلن الرئيس التركي عبدالله جول الأحد، إن الحظر المفروض على موقع تويتر في تركيا سيرفع قريبا، في حين جدد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان هجومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جول للصحفيين اليوم الأحد في أنقرة قبل أن يتوجه إلى هولندا للمشاركة في قمة الأمن النووي التي تبدأ الاثنين أنه “ليس ممكنا قانونيا إقفال الإنترنت أو مواقع إلكترونية” مثل تويتر.

وأضاف: أعتقد أن المشكلة ستحل قريبا”، موضحا أنه بالطبع وضع مزعج لدولة متطورة مثل تركيا ذات ثقل اقليمي وتجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. لذلك سيتم تخطي المشكلة قريبا”.

علي جانب آخر جدد أردوغان هجومه على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك ويوتيوب وتويتر، التي هدد في وقت سابق بحظرها بعد الانتخابات البلدية في 30 مارس.

وقال في تجمع انتخابي في محافظة كوجلي شمال غرب البلاد إن “هذه الشركات المدعوة تويتر ويوتيوب وفيسبوك تلجأ إلى كل شيء حتى إلى التركيب”.

وأضاف “لا يمكنني أن أفهم كيف أن أشخاصا أذكياء لا يزال بإمكانهم الدفاع عن فيسبوك ويوتيوب وتويتر مع أن فيها كل أنواع الأكاذيب”.

أ ف ب

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