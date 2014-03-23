تمرد جبهة “بدر”: حمدين ليس مرشح الثورة وهناك العديد من مدعي الثورية

قال محمد نبوي المتحدث بإسم حركة تمرد جبهة “محمود بدر” إن الحركة مع فتح الافاق مع كل الأحزاب للتوافق حول المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر وأيضا لتكوين تحالفات انتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف نبوي في تصريح لوكالة ONA للانباء إن ” الحركة ماضية فى تأسيس حزب تمرد ودعم المشير السيسي، و استطاعنا جمع مليون متطوع للعمل فى الحملة الانتخابية للمشير فور اعلانه الترشح رسميا “.

وهاجم نبوي المرشح الرئاسي حمدين صباحي، قائلا “ليس هناك مرشحا للثورة و أن هناك العديد من يدعى الثورية وهم ابعد ما يكونوا عن الثورة، وان المعبر الحقيقى عن الثورة هو شعب مصر”.

(المراسل : بكر الشرقاوي)