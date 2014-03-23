مشادة جديدة.. أيمن يونس يتهم درويش بالتأمر على فريق الكرة بالزمالك

نشبت مشادة بين كمال دوريش رئيس الزمالك وعضو مجلس الإدارة أيمن يونس، بسبب رغبة الأول إقامة صوان الانتخابات على أرضية ملعب حلمي زامورا.

ويرفض يونس نصب صوان الانتخابات على أرضية الملعب، لما سيتسبب فيه ذلك من تدمير لأرضية الملعب وتعطيل لفريق الكرة الذي لن يجد ملعبا يتدرب عليه.

وقال يونس لـFilGoal.com "اتهم دوريش وعلاء مقلد مدير عام النادي بالتأمر على فريق الكرة، فكيف ندمر الملعب الذي يتدرب عليه اللاعبين الذين هم وجهة للنادي؟"

وأضاف يونس "هل من أجل الانتخابات أتسبب في إيقاف نشاط الكرة، في ظل توالي المنافسات على الصعيدين المحلي والقاري."

ومن المقرر أن تقام الانتخابات يوم 27 مارس الجاري، على أن يشهد مقر النادي فعاليات التنافس بين المرشحين.