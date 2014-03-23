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جورج حبيقة يسحرنا من جديد بمجموعة "Signature"

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جورج حبيقة يسحرنا من جديد بمجموعة "Signature" جورج حبيقة يسحرنا من جديد بمجموعة "Signature"

أطلق المصمم اللبناني المبدع جورج حبيقة آخر مجموعات "Signature" المخصصة لموسم خريف وشتاء 2014 ، وقد بدت التصاميم متناغمة وأنيقة وساحرة ومتنوعة في الوقت نفسه.
احتوت مجموعة "Signature" على عدد من فساتين السهرات الجميلة التي تنوعت بقصاتها وتصاميمها بين Ball Gowns، وقصة السمكة، بالإضافة إلى القصة المستقيمة لتناسب جميع الأجسام والأذواق، وبعيداً عن فساتين السهرة شاهدنا عدداً من الفساتين النهارية القصيرة التي جذبتنا بتفاصيلها الأنيقة وقصاتها الناعمة، وحتى يحافظ المصمم على عنصر التنوع أضاف عدداً من بدل الـ Jumpsuit الأنيقة، والتي كانت من أبرز اختيارات النجمات في الفترة الأخيرة.
بالنسبة للألوان فقد لفتنا حضور اللون الأبيض في عدد من التصاميم، بالإضافة إلى الألوان الطبيعية الجميلة كالأزرق، والأحمر، والوردي، والبنفسجي، والتي تلاعب بها المصمم لتكون مناسبة لأجواء خريف وشتاء 2014 .
وبالتأكيد لم يغفل جورج حبيقة عن استخدام الطبعات الجميلة، بالإضافة إلى اللون الذهبي في عدد من القطع، ليعطي هذه المجموعة الروح الشبابية التي تحتاجها.
شاهدي معنا أجمل التصاميم من مجموعة "Signature" لخريف وشتاء 2014 .

 

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