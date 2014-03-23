بدء مؤتمر جامعة النيل لمناقشة حكم استرداد أرض مدينة زويل

بدأت منذ قليل، فاعليات المؤتمر الصحفى لجامعة النيل، بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور طارق خليل، رئيس الجامعة، وعبد العزيز حجازى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وعدد من الأساتذة، حيث يعقد المؤتمر عقب إصدار قرار المحكمة الإدارية العليا بأحقية جامعة النيل فى كل الأراضى، والمبانى، وأهابت بالدولة، متمثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة، أن توفر بديلًا مناسبًا، وجميع الإمكانات التى يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت المحكمة، فى قرارها أنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فدانًا، مطالبة الدولة بإنهاء إجراءات تخصيصها لمدينة زويل، حتى يكون الكيانان جنبًا إلى جنب، لتحقيق نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين، استكمالًا لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.