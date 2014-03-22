أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ثوار السويس يطالبون بلجان تحقيق في قضايا بيع الأراضي

Google+ Print
ثوار السويس يطالبون بلجان تحقيق في قضايا بيع الأراضي ثوار السويس يطالبون بلجان تحقيق في قضايا بيع الأراضي

أرشيفية

قال مصطفي حساني ، المتحدث الإعلامي باسم جبهة ثوار السويس ، إن الجبهه طالبت رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع ،  ورئيس الرقابة الإدارية بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا بيع الأراضي بالسويس، خاصة أن عدداً كبيراً من الأراضي بالسويس حاول أشخاص ا  لاستيلاء عليها من بينها مسرح الأربعين وأراضي بيوت الشباب، وأراضي شركة إيران وعدد كبير من قطع الأراضي بمنطقة موسي التابعة لمحافظة السويس.

وأشار”حساني” إلى أن قطع الأراضي المذكورة ، تمثل قيمة اقتصادية كبيرة بالسويس ، وأنه يجب الحفاظ عليها ليس فقط من اجل الأجيال الحالية ، ولكن من اجل مستقبل الأجيال القادمة، خاصة أن أراضي السويس دافع الاباء والأجداد عنها بدمائهم.

وأكد حساني ، أن مطالبنا بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الأراضي بالسويس الهدف منها كشف تفاصيل هذة القضايا للرأي العام ، وايضاء حماية هذة الأراضي التي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات والتي تعرضت لمحاولات الاستيلاء عليها.

من جانبه، أكد اللواء العربي السروي محافظ السويس، أنه لن يسمح ببناء مولات تجارية او أبراج على أرض مسرح الأربعين ، موضحا أن من يردد أن المحافظة وافقت علي بناء أبراج أو مولات تجارية غير صحيح وعار تماما عن الصحة.

يذكر أن محافظة السويس شهدت وقفات واحتجاجات للمطالبة بالحفاظ علي أراضي مسرح الأربعين وأراضي بيوت الشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع