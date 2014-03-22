ثوار السويس يطالبون بلجان تحقيق في قضايا بيع الأراضي

قال مصطفي حساني ، المتحدث الإعلامي باسم جبهة ثوار السويس ، إن الجبهه طالبت رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع ، ورئيس الرقابة الإدارية بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا بيع الأراضي بالسويس، خاصة أن عدداً كبيراً من الأراضي بالسويس حاول أشخاص ا لاستيلاء عليها من بينها مسرح الأربعين وأراضي بيوت الشباب، وأراضي شركة مصر إيران وعدد كبير من قطع الأراضي بمنطقة عيون موسي التابعة لمحافظة السويس.

وأشار”حساني” إلى أن قطع الأراضي المذكورة ، تمثل قيمة اقتصادية كبيرة بالسويس ، وأنه يجب الحفاظ عليها ليس فقط من اجل الأجيال الحالية ، ولكن من اجل مستقبل الأجيال القادمة، خاصة أن أراضي السويس دافع الاباء والأجداد عنها بدمائهم.

وأكد حساني ، أن مطالبنا بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الأراضي بالسويس الهدف منها كشف تفاصيل هذة القضايا للرأي العام ، وايضاء حماية هذة الأراضي التي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات والتي تعرضت لمحاولات الاستيلاء عليها.

من جانبه، أكد اللواء العربي السروي محافظ السويس، أنه لن يسمح ببناء مولات تجارية او أبراج على أرض مسرح الأربعين ، موضحا أن من يردد أن المحافظة وافقت علي بناء أبراج أو مولات تجارية غير صحيح وعار تماما عن الصحة.

يذكر أن محافظة السويس شهدت وقفات واحتجاجات للمطالبة بالحفاظ علي أراضي مسرح الأربعين وأراضي بيوت الشباب.