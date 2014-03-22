هشام زعزوع يفتح باب التقدم لمنصب رئيس هيئة تنشيط السياحة

يجرى هشام زعزوع، وزير السياحة، حركة تنقلات واسعة داخل هيئة تنشيط السياحة، خلال الأيام المقبلة، وفتح باب التقدم لعدد من الوظائف القيادية، على رأسها منصب رئيس هيئة تنشيط السياحة، والذى يشغله حالياً السفير ناصر حمدى، بالإضافة إلى قطاعى السياحة الدولية والداخلية، وفقاً لمعايير محددة سيتم الإعلان عنها.

وقال زعزوع، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن حركة التغييرات لن تتوقف عند قيادات الهيئة فقط، بل ستمتد إلى المكاتب الخارجية، من أجل تطوير العمل والأداء، بما يتفق والطموحات من القطاع السياحى، والتى تتطلب ترتيب البيت من الداخل، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج اختبارات المكاتب الخارجية للهيئة قريبا، وسيتم احترام نتيجة الاختبارات تماما.

وأعلن الوزير عن تعيين معاونين ومساعدين من الشباب لإعداد صف ثان فى الوزارة والهيئة، يمكن أن يتم الاختيار مستقبلا من بينهم لقيادة العمل السياحى الحكومى.

وأشار زعزوع إلى أن توجه وزارة السياحة فى الفترة القادمة الاهتمام بالسوق العربى ودول جنوب شرق آسيا من الصين والهند، بالإضافة إلى الاجتماع بمسئولى الاتحاد الأوروبى من أجل التعرف على الوضع الأمنى بوضوح.